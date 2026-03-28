ФСБ заявила о вербовке россиян через интернет для терактов

Украинские спецслужбы используют россиян для диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве заявили, что такие схемы позволяют организаторам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.

В ФСБ также предупредили, что украинские спецслужбы продолжают активно искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий в интернете. По данным службы, в основном такая деятельность направлена на нанесение экономического ущерба России.

До этого председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что круг лиц из числа российских граждан и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против РФ, расширился. По его словам, иностранные спецслужбы активно пользуются потенциалом международных террористических организаций в целях поддержки своей «подрывной деятельности».

