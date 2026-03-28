Две российские школьницы подрались из-за вейпа

В Кургане ученица 11-го класса избила и насильно подстригла девочку из-за вейпа

Две ученицы курганской гимназии из-за вейпа. Как сообщает Ura.ru, ученица 11-го класса избила семиклассницу.

Старшеклассница отобрала у девочки электронную сигарету и даже насильно подстригла ей волосы. По словам источника, пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В администрации города сообщили, что в школе проводят внутреннюю проверку. Уточняется, что на территории образовательного учреждения вейпы использовать нельзя, запрещен даже пронос электронных сигарет.

«Если факт подтвердится, в школе проведут совет профилактики с участием родителей несовершеннолетних, специалистов всех заинтересованных структур и ведомств. По результатам проверки будет дана оценка произошедшему», — уточнили в мэрии.

Руководство школы от комментариев отказалось. В УМВД по Курганской области отметили, что по факту инцидента заявлений не поступало.

Ранее в Оренбургской области подросток жестоко напал на ребенка со спины из-за снежка.