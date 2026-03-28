В Иране рассказали о последствиях ударов по американской военной базе в Саудовской Аравии

IRIB: Иран уничтожил один топливозаправщик на базе США в Саудовской Аравии

Один топливозаправщик США уничтожен, три повреждены и выведены из строя в результате удара Ирана по американской военной базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает агентство IRIB.

Отмечается, что прошлой ночью расположение американских войск на базе в Эль-Харж было целью ракетной и беспилотной операции Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана).

До этого агентство Reuters сообщило, что 12 американских военнослужащих пострадали в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. О совершенной атаке стало известно накануне.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.