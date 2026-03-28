В российском регионе началось весеннее половодье

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировали более 10 сообщений, связанных с началом весеннего половодья. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Кирилл Первов.

«За прошедшие сутки <...> поступило 12 сообщений, связанных с весеннем половодьем. На контроле находится одна ситуация в Абзелиловском районе, подтопление участка автодороги в населенном пункте Озерное», — рассказал чиновник.

По его словам, в настоящее время на протекающих по территории республики реках происходит разрушение ледового покрова. Наибольшие подъемы уровня воды наблюдаются на реке Инзер в районах двух населенных пунктов в Белорецком и Архангельском районах. У села Габдюково уровень воды в реке за сутки поднялся на 40 см, достигнув отметки в 231 см. Уровень воды в реке возле деревни Устье-Бассы в течение суток вырос на 36 см, сейчас он составляет 214 см.

17 марта в Московской области началась работа по подготовке к сезону половодья. Глава регионе Андрей Воробьев поручил принять все меры для защиты населенных пунктов и инфраструктуры от возможных последствий паводков. Для контроля за ситуацией и оперативного реагирования было решено внедрить четырехуровневую систему мониторинга.

