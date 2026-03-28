Жители Испании готовятся к массовым протестам против наплыва туристов

Летом 2026 года Испанию могут охватить массовые протесты против наплыва туристов, пишет «Лента.ру». На Майорке уже начались встречи организации Menys Turisme Mes Vida («Меньше туризма, больше жизни») для координации дальнейших действий и подготовки протестных акций.

Экологическая группа GOB считает, что прогнозируемый рекордный наплыв отдыхающих оправдывает эскалацию уличных акций. Эксперты путеводителя Fodor's в ноябре 2025 года включили Канарские острова в список мест, страдающих от чрезмерного туризма и нежелательных для посещения.

В 2024 году Испанию посетили рекордные 94 миллиона туристов, что спровоцировало волну недовольства среди местных жителей. В мае 2025 года тысячи жителей Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида вышли на марши с лозунгами «Это наш дом» и «Туристы, уезжайте домой».

К лету 2025 года ситуация обострилась до такой степени, что курорт Бенидорм в разгар сезона превратился в «город-призрак» после многомесячной кампании против отдыхающих. Отели на Балеарских островах столкнулись с массовыми отменами бронирований: туристы звонили в гостиницы, чтобы убедиться в безопасности своего отдыха, опасаясь агрессивно настроенных активистов.

«Постоянные клиенты, которые приезжают на Майорку уже много лет, забронировали номера и в этом году, но затем увидели новости и передумали», — рассказала управляющая одного из отелей Мария Жильбер.

Протестующие объяснили свою неприязнь ростом цен на жилье, нехваткой арендного фонда из-за краткосрочной сдачи через Airbnb, шумом, заторами и загрязнением природы. Протесты сопровождались прямыми угрозами: на стенах появились граффити с призывами к расправе, а отдыхающих обстреливали из водяных пистолетов. Британский турист Ли Паттемор рассказывал, как прятался в отеле с семьей от разъяренной толпы, окружившей здание.

Волна протестов охватила не только Испанию, но и Грецию, Италию, Португалию. Однако не все местные жители поддерживают радикальные методы активистов.

«То, что они творят, — полный идиотизм. Мы должны бороться за качественный туризм, а не против тех, кто приезжает к нам в гости», — заявила жительница Тенерифе Вероника Кинтеро после того, как митингующие окружили отдыхающих на пляже и издевались над ними.

Жители Магалуфа на Майорке особо отметили непристойное поведение британских туристов, которые, по их словам, «занимаются сексом в людных местах и писают на улицах», а из-за их наплыва в регионе «продают наркотики, как попкорн».

