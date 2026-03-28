ФСБ: украинский куратор подорвал своего агента при задержании в Ставрополе
Украинский куратор дистанционно подорвал своего агента в Ставрополе в момент его задержания сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, 31-летний мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и готовил диверсионно-террористический акт в Ставрополе.

«Фигурант в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с украинским куратором, по заданию которого проводил разведку в отношении сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи для совершения ДТА (диверсионно-террористического акта)», — отметили в ФСБ.

Злоумышленник нашел в схроне самодельное взрывное устройство для подрыва личного автомобиля своей цели, но его успели перехватить сотрудники ФСБ. Во время задержания сотрудниками спецподразделения куратор привел в действие самодельное взрывное устройство дистанционно. В результате взрыва подозреваемый получил ранения, несовместимые с жизнью.

В ведомстве уточнили, что среди сотрудников силовых структур и гражданского населения пострадавших нет. При осмотре места происшествия было обнаружено и изъято второе самодельное взрывное устройство с 1,5 кг пластичного взрывчатого вещества.

До этого в Саратовской области задержали россиянина, который планировал устроить атаку дронами на военный аэродром за вознаграждение в 1,5 млн рублей от украинской стороны. По версии правоохранителей, мужчина по заданию спецслужб Украины получил координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два квадрокоптера, а также инструкции.

Ранее в РФ задержали троих жителей Ингушетии за связь с украинским кол-центром.

 
