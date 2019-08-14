Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены

Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и грозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что без света остались жители Черниговской, Киевской, Черновицкой, Житомирской и Львовской областей.

Уточняется, что в некоторых населенных пунктах сильный ветер и град повредил крыши зданий.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что на Украине из-за непогоды без электричества остались 205 населенных пунктов.