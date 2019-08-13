В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, в первую очередь нужно сверить реальные условия хранения с допустимыми. Отмечается, что температура в холодильнике должна быть от 0 до +6 С.

Кроме того, вареная колбаса должна быть упругой и без полостей, без комочков и явных цветовых пятен, цвет ее должен быть розового до светло-розового.

На этикетке должен быть указан состав, условия хранения, дата изготовления, а также способ упаковки – вакуумный, либо в модифицированной атмосфере.

Роскачество отмечает, что по ГОСТу, колбаса должна иметь такой состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности.

Стоит избегать такие Е-добавки, как Е120 и Е252, которые могут оказывать канцерогенный эффект. Также нежелательна в колбасе добавка Е536, которую могут использовать в качестве эмульгатора.

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