МВД начало проверку в связи с применением силы при задержании девушки в Москве

Служебную проверку по факту грубого применения силы к девушке во время задержания в Москве 10 августа начала московская полиция. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что задержание прошло в рамках несанкционированной акции, которая проходила в столице после согласованного митинга 10 августа.

Уточняется, что по итогам проверки в ведомстве будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что Росгвардия опровергла принадлежность к ней бойца, ударившего девушку в живот.