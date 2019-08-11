В Сарове объявлен траур по погибшим во время взрыва на военном полигоне

В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам «Росатома» во время взрыва на военном полигоне. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что траур продлится два дня.

Уточняется, что церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019.

Кроме того, в дни траура будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что «Росатом» назвал фамилии погибших на военном полигоне под Архангельском.