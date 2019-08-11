«Росатом» назвал фамилии погибших на военном полигоне под Архангельском

В «Росатоме» опубликовали имена и фамилии сотрудников, которые погибли при взрыве на военном полигоне по Архангельском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что все они представлены к государственным наградам.

Уточняется, что погибшими стали пять сотрудников: Вьюшин Алексей, Коратаев Евгений, Липшев Вячеслав, Пичугин Сергей и Яновский Владислав.

Кроме того, представители компании заявили, что гибель сотрудников является горькой утратой для всего ядерного центра и «Росатома».

Ранее сообщалось, что названа причина гибели 5 человек на военном полигоне под Архангельском.