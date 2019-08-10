Алтай побил рекорд по количеству беременных россиянок в 2018 году

Самую высокую долю беременных женщин в России в 2018 году отметили на Алтае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

При этом отмечается, что самая низкая доля зафиксирована в Курской области, далее следуют Тюменская и Амурские области.

«Беременность, роды и послеродовой период на 100 тыс. населения: Алтайский край (19 331,7), Калининградская область (17 945,3) Республика Тыва (16 456,9)» — отмечается в сообщении.

Также известно, что в 2018 году в России родились почти 1,6 млн детей.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали средний возраст рождения первого ребенка у россиянок.