В Госдуме предложили отправлять работников на удаленку при одном условии

В Госдуме предложили разрешить регионам самостоятельно вводить режим дистанционной работы для сотрудников на период сильных морозов. Об этом заявил вице-спикер палаты Борис Чернышов, передает РИА Новости.

Согласно предложению, субъекты РФ получат право определять температурные пороги, при достижении которых работодатели будут обязаны перевести сотрудников на «удаленку», если это позволяет род их деятельности. Максимальная продолжительность такого режима может составить до пяти дней подряд.

«Реализация данной инициативы позволит защитить здоровье миллионов россиян, снизит нагрузку на городскую инфраструктуру и создаст правовую определенность», — считает Чернышов.

В октябре сообщалось, что удаленная работа позволяет россиянам зарабатывать больше. Премия за дистанционный труд достигает 25–35%, подсчитали в Высшей школе экономики. Рост объясняют экономией компаний на офисах и оборудовании. Освободившиеся средства направляют на повышение зарплат ценным кадрам.

По данным SuperJob, количество российских компаний, которые предлагают сотрудникам удаленный формат работы, выросло на треть в сравнении с июнем 2024 года. Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также бухгалтерия.

Ранее в Госдуме предложили не отменять школьные занятия из-за морозов.