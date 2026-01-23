Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Госдуме предложили отправлять работников на удаленку при одном условии

Депутат Чернышов предложил дать регионам право вводить удаленку при морозах
Павел Лисицын/РИА Новости

В Госдуме предложили разрешить регионам самостоятельно вводить режим дистанционной работы для сотрудников на период сильных морозов. Об этом заявил вице-спикер палаты Борис Чернышов, передает РИА Новости.

Согласно предложению, субъекты РФ получат право определять температурные пороги, при достижении которых работодатели будут обязаны перевести сотрудников на «удаленку», если это позволяет род их деятельности. Максимальная продолжительность такого режима может составить до пяти дней подряд.

«Реализация данной инициативы позволит защитить здоровье миллионов россиян, снизит нагрузку на городскую инфраструктуру и создаст правовую определенность», — считает Чернышов.

В октябре сообщалось, что удаленная работа позволяет россиянам зарабатывать больше. Премия за дистанционный труд достигает 25–35%, подсчитали в Высшей школе экономики. Рост объясняют экономией компаний на офисах и оборудовании. Освободившиеся средства направляют на повышение зарплат ценным кадрам.

По данным SuperJob, количество российских компаний, которые предлагают сотрудникам удаленный формат работы, выросло на треть в сравнении с июнем 2024 года. Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также бухгалтерия.

Ранее в Госдуме предложили не отменять школьные занятия из-за морозов. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693931_rnd_2",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+