Тренер клуба РПЛ пользовался ChatGPT при подготовке к матчу

Экс-тренер «Сочи» Морено пользовался ChatGPT при подготовке к матчу
Ricardo Larreina/Global Look Press

Бывший тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал что экс-наставник команды Роберт Морено использовал ChatGPT во время долгого перелета на матч со «СКА-Хабаровском», передает «РБ Спорт».

«Один раз Морено, действительно, пользовался ChatGPT. Это касалось поездки в Хабаровск. Мы смеялись над этим, но если был положительный результат, значит, все имеет место быть. Скорее всего, Chat GPT повлиял на победу», — сказал Бородин.

Морено был уволен с поста тренера «Сочи» по ходу сезона-2025/26.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее клубу РПЛ запретили регистрировать новых игроков из-за долгов.

