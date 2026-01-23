Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Звезду «Апокалипсиса» арестовали за хранение наркотиков

В США арестован актер Руди Янгблад
Global Look Press

Актер Руди Янгблад, наиболее известный по роли Лапы Ягуара в фильме Мела Гибсона «Апокалипсис» был арестован в четверг в Техасе (США) по обвинению в хранении и торговле наркотиками. Об этом сообщает TMZ.

У Ягблада нашли запрещенное вещество в объеме от 1 до 4 граммов. За это ему грозит тюремный срок до 2 лет или штраф в размере $10 тысяч.

В октябре 2025 года 43-летнего артиста арестовывали за домашнее насилие. В 2017 году он также был арестован в Майами за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения, однако в итоге обвинения были сняты.

После своего дебюта у Мела Гибсона Руди Янгблад продолжает играть в кино, часто представая в роли коренных американцев. Несколько проектов с его участием сейчас находятся в стадии постпродакшена.

Накануне стало известно, что задерживать турецкую звезду Джана Ямана с наркотиками приехали десятки полицейских с собаками.

Ранее известного рэпера арестовали за домашнее насилие.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693637_rnd_7",
    "video_id": "record::bb7fa8e0-0197-4918-9cab-2ad4df7694ab"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+