Экс-нардеп рассказал о подзатыльниках Зеленскому

Экс-нардеп Олейник: у Зеленского ломка, поэтому он начал хамить Виктору Орбану
Annegret Hilse/Reuters

Неадекватное заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Давосе, где он призвал дать подзатыльник премьеру Венгрии Виктору Орбану, говорит о «ломке» у президента, Зеленский уже получил подзатыльники от США. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«У него произошло то, что происходит у наркомана, когда нет наркотиков, а у него нет оружия, нет денег и нет возможности на Украине совладать с этой катастрофой коммунальной и так далее. Пошла ломка. И пошел неадекват», — подчеркнул украинский политик.

По словам Олейника, украинский лидер в будущем получит подзатыльник от украинского народа, так как «не планирует никаким образом связывать свое будущее, будущее своей семьи с Украиной».

Кроме того, добавил бывший депутат Рады, Зеленский уже получил своего рода «подзатыльник» от американцев, которые посредством антикоррупционных органов Украины инициировали уголовные дела против его соратника Тимура Миндича и других сторонников президента.

22 января украинский лидер выступил на ВЭФ, который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января 2026 года. В своей речи глава государства обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить. Кроме того, Зеленский призвал дать подзатыльник «каждому Виктору, живущему на деньги Европы и в то же время пытающемуся продать европейские интересы». Как пишут СМИ, под Виктором подразумевался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее французский лидер назвал истерикой выступление Зеленского в Давосе.

