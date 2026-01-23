Политолог Безпалько: Зеленский не пойдет на уступку Донбасса на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится уступить Донбасс по итогам переговоров в Абу-Даби, поскольку такой шаг означает конец его политической карьеры. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог Богдан Безпалько.

По словам эксперта, прямых свидетельств готовности Украины вывести войска с этой территории нет.

«Условия, которые предлагают США, неприемлемы для любого украинского политика. Даже если речь идет о крупных суммах на восстановление, это станет концом политической карьеры Владимира Зеленского», — пояснил Безпалько.

Он добавил, что по ключевому вопросу стороны в обозримой перспективе вряд ли смогут достичь согласия.

По данным Sky News, трехсторонние переговоры делегаций РФ, США и Украины стартовали.

Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, время переговоров в ОАЭ определят по мере прибытия делегаций.

23 января в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Песков рассказал, что Москва напряженно готовилась к переговорам с Киевом и Вашингтоном. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, делегацию страны на переговорах в ОАЭ возглавил начальник Главного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков. Кроме того, в группу переговорщиков включили разных представителей руководства российского министерства обороны.

Ранее Песков ответил на вопрос о неофициальных встречах России, США и Украины.