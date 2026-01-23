Размер шрифта
Общество

Россиянам рассказали, как действовать при угрозах от коллекторов

Юрист Русяев: в случае угроз от коллекторов нужно обратиться в полицию
Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев поделился рекомендациями на случай угроз со стороны коллекторов. Порядок действий он изложил в интервью RT.

По мнению эксперта, получение угроз от коллекторского агентства, особенно касающихся членов семьи, требует немедленного принятия мер.

«Первый приоритет — безопасность и фиксация доказательств, затем обращение в компетентные органы. Важно понимать, что закон чётко определяет границы допустимого поведения при взыскании долгов, и угрозы за эти границы выходят», – подчеркнул он.

Русяев отметил, что действующее законодательство прямо запрещает применение угроз физической расправы, причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества, а также оказание психологического давления.

Кроме того, недопустимы действия или высказывания, унижающие честь и достоинство, введение в заблуждение, например, ложные заявления о связи коллектора с правоохранительными органами или неминуемом тюремном заключении.

Он подчеркнул важность тщательной фиксации доказательств, чтобы можно было установить личность угрожающего, дату и время поступления угроз, номер телефона или аккаунт, с которого они были отправлены, а также конкретное содержание угроз и адресата.

«Если были визиты, надо сохранить видео с домофона или камер, фиксировать свидетелей. Отдельно фиксировать угрозы семье. При реальной угрозе жизни или здоровью, вымогательстве, порче имущества нужно сразу обращаться в полицию», – посоветовал Русяев.

Ранее российские кредиторы рекордно нарастили передачу долгов коллекторам

