Путин рассказал о планах России в Арктике на фоне глобального потепления

Путин: РФ продолжит освоение Арктики вне зависимости от климатического сценария
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия будет продолжать осваивать Арктический регион, независимо от того, какой климатический сценарий — глобальное потепление или похолодание — реализуется в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, передает ТАСС.

«По-разному специалисты относятся к тому, как будет развиваться дальше климатическая ситуация на планете и в Арктике. То ли нас ждет потепление глобальное, то ли… начнется похолодание. Но не важно. А важно то, что мы все равно будем это осваивать», — сказал глава государства в беседе со студентами и выпускниками МФТИ.

В сентябре прошлого года министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что из-за накопления парниковых газов каждое десятилетие температура на Земле становится все выше. По его словам, такая тенденция наблюдается последние 50 лет. Глава Минприроды России обратил внимание, что темпы потепления в Арктике в 3,5 раза превышают среднемировые, поэтому арктические экосистемы наиболее уязвимы для глобального изменения климата.

Ранее в НАТО рассказали о работе над укреплением обороны в Арктике. 

