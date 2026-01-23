«Стубб снова взялся за старое»: Захарова прокомментировала заявление президента Финляндии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Финляндии Александра Стубба об информационной войне с Россией, назвав его околесицей. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Иногда, а в последнее время — все чаще, оскорбление — это слушать Стубба и околесицу, которую он несет. Мы к ней уже даже привыкли», — заявила представитель МИД России.

Таким образом Захарова прокомментировала высказывние Струбба о том, что в России «используют любой момент и любую возможность для традиционной информационной войны, для пропаганды». Таким образом финский президент отозвался о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что для США Гренландия — это то же самое, что для России Крым.

В свою очередь официальный представитель МИД России разъяснила слова Лаврова относительно Крыма и Гренландии, произнесенные в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По ее информации, глава российского МИД говорил о желании населения входить или не входить в то или иное государство.

До этого Захарова заявила о безграмотности министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, который поведал о «путешествии викингов по территории нынешней Украины», якобы доплывших в такие города как Днепропетровск, Запорожье и Херсон. Она напомнила, что указанные города были основаны Российской империей в XVIII веке.

Ранее Захарова пошутила про ноту Британии из-за спектакля «Современника».