Поджигательница отдела полиции в Петербурге получила 10 лет колонии

Суд в Петербурге назначил 10 лет колонии поджигательнице отдела полиции
Shutterstock

Первый Западный окружной военный суд приговорил Анну Осипову к десяти годам колонии общего режима за совершение теракта. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«Установлено, что Осипова, следуя получаемым в мессенджере от неизвестного лица инструкциям, приобрела канистру с бензином, приготовила горючую смесь, после чего 23 мая 2025 года бросила три бутылки с ней в окно отдела полиции на улице Кораблестроителей», — передает надзорное ведомство.

В суде Осипова рассказала, что ее профиль на сайте «Госуслуги» взломали злоумышленники, оформили на нее кредиты и перевели средства на Украину для ВСУ. Впоследствии, по словам Осиповой, неизвестный предложил ей совершить поджог главка МВД для погашения долгов и избежания уголовной ответственности.

До этого в Чувашии 15-летнего подростка обвинили в совершении теракта. Он также по инструкции неизвестного человека из мессенджера поджег два автомобиля на парковках, один из которых принадлежал сотруднику правоохранительных органов.

Ранее в Новосибирске юноши устроили теракт на железной дороге и пошли под суд.

