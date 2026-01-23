Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

На Западе заявили о возможном распаде НАТО

NYT: НАТО подходит к концу на фоне изменения подходов США к безопасности
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности. Об этом сообщила газета New York Times.

«Ни у кого не должно быть сомнений: НАТО в том виде, какой мы знаем - альянс, который более 75 лет был краеугольным камнем трансатлантической безопасности, - подходит к концу», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что после экономического форума в Давосе европейцы поняли — администрация президента США больше не хочет обеспечивать безопасность в Европе.

Газета Politico отмечала, что ситуация вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию привела к тому, что НАТО фактически оказалось в реанимации.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

Ранее Трамп призвал НАТО охранять границы США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693853_rnd_3",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+