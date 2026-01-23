На Западе заявили о возможном распаде НАТО

NYT: НАТО подходит к концу на фоне изменения подходов США к безопасности

НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности. Об этом сообщила газета New York Times.

«Ни у кого не должно быть сомнений: НАТО в том виде, какой мы знаем - альянс, который более 75 лет был краеугольным камнем трансатлантической безопасности, - подходит к концу», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что после экономического форума в Давосе европейцы поняли — администрация президента США больше не хочет обеспечивать безопасность в Европе.

Газета Politico отмечала, что ситуация вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию привела к тому, что НАТО фактически оказалось в реанимации.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

Ранее Трамп призвал НАТО охранять границы США.