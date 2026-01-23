Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Политолог назвала переход Зеленского на личности плохим знаком

Политолог Сазонова: переход на личности плохой знак для Зеленского
Reuters

Переход президента Украины Владимира Зеленского на личности — плохой сигнал в политической коммуникации. Об этом заявила в беседе с RT доктор юридических наук, юрист-международник, политолог Кира Сазонова, комментируя слова Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По ее словам, такие действия демонстрируют некомпетентность и бессилие украинской власти.

«Очевидно, что у Зеленского многое накопилось по отношению к Орбану за последние годы. Ведь именно премьер Венгрии наиболее последовательно из всех европейских политиков отстаивал необходимость максимально трезвого подхода к «спонсированию» Украины», — обратила внимание политолог.

Сазонова подчеркнула, что «золотой период» Зеленского, когда он купался во внимании европейцев, давно позади. Теперь президенту Украины приходится фактически выбивать финансирование и встречи со спонсорами. Все это и привело его к агрессии, которую он решил выплеснуть на Орбана, заключила политолог.

До этого, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января, Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то же время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник». СМИ пояснили, что под Виктором Зеленским имел в виду Виктора Орбана.

Ранее на Западе отметили панику Зеленского в Давосе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693763_rnd_6",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+