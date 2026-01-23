Политолог назвала переход Зеленского на личности плохим знаком

Переход президента Украины Владимира Зеленского на личности — плохой сигнал в политической коммуникации. Об этом заявила в беседе с RT доктор юридических наук, юрист-международник, политолог Кира Сазонова, комментируя слова Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По ее словам, такие действия демонстрируют некомпетентность и бессилие украинской власти.

«Очевидно, что у Зеленского многое накопилось по отношению к Орбану за последние годы. Ведь именно премьер Венгрии наиболее последовательно из всех европейских политиков отстаивал необходимость максимально трезвого подхода к «спонсированию» Украины», — обратила внимание политолог.

Сазонова подчеркнула, что «золотой период» Зеленского, когда он купался во внимании европейцев, давно позади. Теперь президенту Украины приходится фактически выбивать финансирование и встречи со спонсорами. Все это и привело его к агрессии, которую он решил выплеснуть на Орбана, заключила политолог.

До этого, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января, Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то же время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник». СМИ пояснили, что под Виктором Зеленским имел в виду Виктора Орбана.

Ранее на Западе отметили панику Зеленского в Давосе.