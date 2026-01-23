Европейцы начинают понимать, «какое чудовище» собственноручно выкормили и вооружили. Об этом заявил RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман, комментируя призыв депутата Европарламента и бывшего премьера Бельгии Элио ди Рупо немедленно остановить помощь Украине.

«Европейцы шокированы вопиющей неблагодарностью и хамством со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Фельдман.

Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский, который «полностью развалил свою страну», с трибуны на Международном экономическом форуме в Давосе, «вознамерился читать нотации» западным политикам. По словам Фельдмана, естественно, это вызвало негодование европейских элит.

22 января Зеленский, выступая на форуме в Давосе, обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. По его словам, прошел год, а ничего так и не изменилось в вопросе способности Европы к самозащите.

В ответ на это Элио ди Рупо призвал западные страны прекратить любое финансирование Украины. По его словам, заявления Зеленского «просто непристойны». Высказывания украинского лидера он назвал «плевком в лицо» европейцам и проявлением презрения к тем, кто поддерживал Украину последние четыре года.

Ранее в МИД Италии обвинили Зеленского в неблагодарности.