Евродепутат призвала забрать золотой запас у США

Евродепутат Штрак-Циммерман призвала власти ФРГ скорее вернуть золотые резервы из США
imago stock&people/Global Look Press

Германии следует как можно скорее вернуть свои золотые резервы из США. Об этом заявила председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью изданию Spiegel, передает РИА Новости.

«Я призываю федеральное правительство как можно скорее представить четкий график полного возвращения золотых резервов Германии в стран», — подчеркнула политик.

Она также потребовала от министерства финансов и Бундесбанка представить прозрачную оценку рисков хранения золота за рубежом. По словам евродепутата, «вера в надежность» США «не может заменить суверенитет в сфере экономики и политики безопасности».

ФРГ владеет вторыми по величине золотыми резервами в мире — 3,35 тысячи тонн. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), опубликованным в ноябре прошлого года, первое место в рейтинге занимают США, писали «Известия». Россия между тем расположена в списке WGC на пятом месте.

В январе 2026 года Bloomberg выяснило, что за последние четыре года золотой запас России вырос на $216 млрд за счет роста цен на золото.

Ранее сообщалось, что доля доллара США в мировых резервах сократилась до минимального уровня за 20 лет.

