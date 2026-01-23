Размер шрифта
Глава Еврокомиссии обиделась на критику Зеленского

Sky News: Урсулу фон дер Ляйен задела критика Зеленского в адрес ЕС
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен задела критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес Евросоюза. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Она удивилась таким заявлениям со стороны украинских властей, заявив, что Европа четыре года поддерживает Киев и ее действия говорят куда громче слов.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Украине уже передана помощь в размере €193 млрд (17 трлн рублей) и ещё €90 млрд (8 трлн рублей) она получит в следующие два года.

22 января Зеленский выступил на ВЭФ, который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января 2026 года. В своей речи глава государства обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить.

Накануне глава ЕК представила дорожную карту развития Украины, где приняла все требования Киева. Ему будет выделено $800 млрд до 2040 года, а также гарантируется ускоренное вступление в Евросоюз.

Ранее Зеленский захотел сделать Украину основой объединенных сил Европы.

