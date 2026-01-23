Размер шрифта
На видео попала драка между олимпийским чемпионом и его замом

Олимпийский чемпион по боксу Сапиев подрался со своим замом
Владимир Баранов/РИА Новости

Telegram-канал »Астана - Что? Где? Когда?» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлена драка между руководителем Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Казахстана Сериком Сапиевым и его заместителем Дауреном Есимхановым.

На видео видно, что двое мужчин устроили потасовку. Затем один выбегает из кабинета, второй бросается вдогонку и пинает дверь. Мужчина, похожий на Серика Сапиева, возвращается к кабинету, дергает дверь, но она заперта.

Серик Сапиев Является олимпийским чемпионом 2012 года. Также он дважды становился чемпионом мира.

16 января стало известно, что пострадавшие в драке с участием футболиста Федора Смолова, произошедшей весной прошлого года, предлагали ему пойти на мировую.

Друг участников конфликта рассказал изданию, что они передали спортсмену документ, в котором тот должен был сам вписать сумму компенсации, но он отказался.

Ранее массовая драка произошла на юниорском первенстве по борьбе.

