Общество

Подросток не выжил на уроке физкультуры в Ленобласти

В Ленобласти подросток не выжил на уроке физкультуры
Shutterstock

В Ленинградской области 14-летний школьник не выжил на уроке. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 22 января в одной из школ города Выборга. Во время урока физкультуры подросток внезапно ощутил недомогание — на место вызвали медиков, которые пытались реанимировать несовершеннолетнего, однако спасти его не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого в Череповце второклассник получил тяжелые травмы на уроке физкультуры. На школьника упала доска с зацепами для скалолазания.

Ранее в Пермском крае подросток получил пулю в висок во время урока.

