В российском городе прохожие спасли ребенка из горящей машины

В Иркутске прохожие спасли ребенка из горящей машины. Об этом сообщает RT.

Происходящее заметил тренер. Он работает в спортзале неподалеку, следует из сообщения.

Мужчина увидел, что авто дымится, когда выходил с работы. Он бросился обратно в спортзал, чтобы узнать, чей автомобиль горит.

«Женщина сказала одна: «Моя машина». Она побежала, кричит: «Ребенок у меня там». Побежали с ней вдвоем. Пытался ногами сначала разбить стекло — не получалось. Потом прибежал кто-то из водителей», — рассказал он каналу.

Отец мальчика сообщил, что ребенок чувствует себя хорошо. По словам папы, на самочувствии мальчика случившееся никак не отразилось — он отделался сильным испугом.

Родитель поблагодарил прохожих, которые спасли его сына.

Где был отец, и почему ребенок оказался один в машине, не уточняется.

До этого в Югре пожарные спасли из огня троих человек, включая ребенка. Инцидент произошел в городе Лянторе. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после сообщения о возгорании — из окна квартиры валил густой черный дым. Пожарные вывели людей из зоны плотного задымления с помощью самоспасателей.

Ранее из горящей многоэтажки в Москве удалось спасти 11 человек.