Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В российском городе прохожие спасли ребенка из горящей машины

RT: в Иркутске мужчины спасли мальчика из горящего автомобиля 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27693697_rnd_9",
    "video_id": "record::402f2ea6-379f-4cff-ad5d-2230cf573ce5"
}

В Иркутске прохожие спасли ребенка из горящей машины. Об этом сообщает RT.

Происходящее заметил тренер. Он работает в спортзале неподалеку, следует из сообщения.

Мужчина увидел, что авто дымится, когда выходил с работы. Он бросился обратно в спортзал, чтобы узнать, чей автомобиль горит.

«Женщина сказала одна: «Моя машина». Она побежала, кричит: «Ребенок у меня там». Побежали с ней вдвоем. Пытался ногами сначала разбить стекло — не получалось. Потом прибежал кто-то из водителей», — рассказал он каналу.

Отец мальчика сообщил, что ребенок чувствует себя хорошо. По словам папы, на самочувствии мальчика случившееся никак не отразилось — он отделался сильным испугом.

Родитель поблагодарил прохожих, которые спасли его сына.

Где был отец, и почему ребенок оказался один в машине, не уточняется.

До этого в Югре пожарные спасли из огня троих человек, включая ребенка. Инцидент произошел в городе Лянторе. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после сообщения о возгорании — из окна квартиры валил густой черный дым. Пожарные вывели людей из зоны плотного задымления с помощью самоспасателей.

Ранее из горящей многоэтажки в Москве удалось спасти 11 человек.
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+