Путин заявил о важности освоение Севморпути

Освоение Северного морского пути важно как для России, так и для международной торговли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами МФТИ, пишет РИА Новости.

«Освоение Северного морского пути очень важно и для нас, и для международной торговли, для логистики очень важно, поэтому любые исследования в этом направлении чрезвычайно востребованы», — сказал он.

Путин также заявил, что Россия будет продолжать осваивать Арктический регион, независимо от того, какой климатический сценарий — глобальное потепление или похолодание — реализуется в будущем.

Российский лидер посетил институт в преддверии Дня студента. Этот праздник, также известный как Татьянин день, традиционно отмечается в России 25 января каждого года. Для президента России стало традицией включать в свой рабочий график мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

