Толстой предложил отменить ЕГЭ и ОГЭ

Назрела необходимость поэтапной отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также Основного государственного экзамена (ОГЭ) вслед за отменой Болонской системы образования, «заимствованной с Запада». Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, пишет РИА Новости.

«Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов», — подчеркнул он.

До этого депутат Сергей Миронов заявлял о необходимости отмены ЕГЭ из-за увеличивающейся нагрузки на школьников и снижения качества образования. По словам депутата, сейчас в школах нагрузка на учеников увеличивается, но качество образования снижается. Глава фракции подчеркнул, что главная проблема связана не с получением знаний, а с подготовкой к экзаменам.

«Пока мы не избавимся от ЕГЭ, никакие позитивные перемены в нашем среднем образовании невозможны», — подчеркнул он.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал условие для отмены ЕГЭ.