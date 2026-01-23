Пластический хирург рассказала, как Волочкова изменила лицо к 50-летию

Пластический хирург и основатель клиники МарусМед Мадина Осман предположила, что Анастасия Волочкова, отметившая 50-летие, делала уколы красоты. Она отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что балерине могли вколоть филлеры в периоральную зону.

По мнению пластического хирурга, Волочкова не обманывала фанатов, когда говорила, что не меняла внешность при помощи операций. Осман рассказала, что, вероятно, артистка делает только процедуры по уходу за кожей, но они не приносят результатов.

«Учитывая ее генетику прекрасную, я думаю, что, если бы она чуть больше внимания уделяла бы своей внешности и был более систематический подход, то она была бы, конечно, первой красавицей. Она говорит, что какие-то делает уходовые процедуры, но тоже нерегулярно. Это прямо видно невооруженным глазом. Есть ощущение, что ей скорректировали периоральную зону филлером на основе гиалуроновой кислоты. В остальном стойкое ощущение, что она ничего не делает вообще. А если и делает, то какие-то процедуры, которые не дают должного эффекта в силу отсутствия системы и образа жизни. Плюс все-таки возраст, перепады возрастные и по весу, сбой режима, профессиональный макияж, свет софитов — все это влияет на кожу», — заявила Мадина Осман.

Пользователи сети заподозрили Волочкову в пластике после появления видео с ее дня рождения. Также поводом для обсуждений послужил подарок жены Тимура Хайдарова. Светлана Сильваши вручила Анастасии Волочковой сертификат на 10 млн рублей на обслуживание в клинике пластической хирургии.

Ранее критик Сергей Соседов призвал Анастасию Волочкову уйти из балета.