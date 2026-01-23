Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Пластический хирург рассказала, как Волочкова изменила лицо к 50-летию

Хирург Осман предположила, что Волочкова сделала уколы красоты к 50-летию
Алексей Майшев/РИА Новости

Пластический хирург и основатель клиники МарусМед Мадина Осман предположила, что Анастасия Волочкова, отметившая 50-летие, делала уколы красоты. Она отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что балерине могли вколоть филлеры в периоральную зону.

По мнению пластического хирурга, Волочкова не обманывала фанатов, когда говорила, что не меняла внешность при помощи операций. Осман рассказала, что, вероятно, артистка делает только процедуры по уходу за кожей, но они не приносят результатов.

«Учитывая ее генетику прекрасную, я думаю, что, если бы она чуть больше внимания уделяла бы своей внешности и был более систематический подход, то она была бы, конечно, первой красавицей. Она говорит, что какие-то делает уходовые процедуры, но тоже нерегулярно. Это прямо видно невооруженным глазом. Есть ощущение, что ей скорректировали периоральную зону филлером на основе гиалуроновой кислоты. В остальном стойкое ощущение, что она ничего не делает вообще. А если и делает, то какие-то процедуры, которые не дают должного эффекта в силу отсутствия системы и образа жизни. Плюс все-таки возраст, перепады возрастные и по весу, сбой режима, профессиональный макияж, свет софитов — все это влияет на кожу», — заявила Мадина Осман.

Пользователи сети заподозрили Волочкову в пластике после появления видео с ее дня рождения. Также поводом для обсуждений послужил подарок жены Тимура Хайдарова. Светлана Сильваши вручила Анастасии Волочковой сертификат на 10 млн рублей на обслуживание в клинике пластической хирургии.

Ранее критик Сергей Соседов призвал Анастасию Волочкову уйти из балета. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693391_rnd_3",
    "video_id": "record::59eff680-90f6-4eb9-8f0a-5eb651c61efe"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+