Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Умер бывший участник группы Scorpions

Bild: умер экс-басист группы Scorpions Франсис Бухгольц
Rudi Keuntje via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

На 72-м году жизни от рака скончался бывший участник группы Scorpions Франсис Бухгольц. Об этом пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на супругу музыканта Фрэнсис.

О смерти Бухгольца стало известно днем в пятницу, 23 января.

«Бухгольц мирно скончался в окружении любящих его людей. Семья написала, что поддерживала его на протяжении всей борьбы с болезнью», — говорится в материале.

Дата и время прощания пока не уточняются.

Бухгольц был басистом группы в период с 1973 по 1992 год. Причины ухода точно неизвестны. Так, по одной из версий, музыкант покинул Scorpions из личных побуждений.

По другим данным, Франсис ушел по причинам, связанным с финансами. В открытых источниках говорится, что его уходу предшествовало увольнение одного из менеджеров группы, заподозренного в финансовых махинациях, а после ухода Бухгольца к группе пришла налоговая полиция.

Музыкант также играл в группах Michael Schenker's Temple Of Rock и Phantom 5. У Бухгольца остались двое детей: сын Себастьян и дочери-близнецы Луиза и Мариэтта.

Ранее умерла 42-летняя звезда фильма «Любка».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693343_rnd_3",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+