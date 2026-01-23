Умер бывший участник группы Scorpions

На 72-м году жизни от рака скончался бывший участник группы Scorpions Франсис Бухгольц. Об этом пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на супругу музыканта Фрэнсис.

О смерти Бухгольца стало известно днем в пятницу, 23 января.

«Бухгольц мирно скончался в окружении любящих его людей. Семья написала, что поддерживала его на протяжении всей борьбы с болезнью», — говорится в материале.

Дата и время прощания пока не уточняются.

Бухгольц был басистом группы в период с 1973 по 1992 год. Причины ухода точно неизвестны. Так, по одной из версий, музыкант покинул Scorpions из личных побуждений.

По другим данным, Франсис ушел по причинам, связанным с финансами. В открытых источниках говорится, что его уходу предшествовало увольнение одного из менеджеров группы, заподозренного в финансовых махинациях, а после ухода Бухгольца к группе пришла налоговая полиция.

Музыкант также играл в группах Michael Schenker's Temple Of Rock и Phantom 5. У Бухгольца остались двое детей: сын Себастьян и дочери-близнецы Луиза и Мариэтта.

