Политика

Путин отметил успехи российского сельскохозяйственного сектора

Путин: Россия стала лидером во многих направлениях сельского хозяйства
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия достигла лидирующих позиций в ряде областей сельского хозяйства, однако подчеркнул наличие потенциала для дальнейшего развития отрасли. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы действительно стали лидерами по очень многим направлениям в области сельского хозяйства, но, сейчас не буду говорить о нашем лидерстве на внешних рынках по зерну, но нам есть чем заняться, это точно совершенно», — отметил Путин во время встречи со студентами Московского физико-технического института (МФТИ).

Президент подчеркнул, что достижение полной независимости во многих сферах является приоритетной задачей для России, и отметил, что предстоит еще много работы для реализации этой цели.

В пятницу, 23 января, глава государства посетил МФТИ, расположенный в подмосковном городе Долгопрудный. Визит президента приурочен к предстоящему празднованию 25 января – Татьяниного дня, который в России отмечается как День студенчества.

Ранее сообщалось, что свыше 80% ветеранов открывают бизнес в сферах услуг и сельского хозяйства.

