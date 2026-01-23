Путин отметил успехи российского сельскохозяйственного сектора

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия достигла лидирующих позиций в ряде областей сельского хозяйства, однако подчеркнул наличие потенциала для дальнейшего развития отрасли. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы действительно стали лидерами по очень многим направлениям в области сельского хозяйства, но, сейчас не буду говорить о нашем лидерстве на внешних рынках по зерну, но нам есть чем заняться, это точно совершенно», — отметил Путин во время встречи со студентами Московского физико-технического института (МФТИ).

Президент подчеркнул, что достижение полной независимости во многих сферах является приоритетной задачей для России, и отметил, что предстоит еще много работы для реализации этой цели.

В пятницу, 23 января, глава государства посетил МФТИ, расположенный в подмосковном городе Долгопрудный. Визит президента приурочен к предстоящему празднованию 25 января – Татьяниного дня, который в России отмечается как День студенчества.

