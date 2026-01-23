Песков ответил на вопрос о неофициальных встречах России, США и Украины

Песков сообщил, что у него нет информации о возможных встречах РФ, США и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию западных СМИ о неофициальных встречах между представителями России, США и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.

«Нет, я не располагаю [такой] информацией, я не знаю», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что трехсторонние переговоры делегаций РФ, США и Украины стартовали в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил британский телеканал Sky News.

В свою очередь агентство Reuters писало, что РФ на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с Украиной и США опирается на «анкориджскую формулу», согласованную американским и российским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в августе 2025 года.

Как писали «Известия», помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал, что первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби. Однако о неофициальных встречах он не упоминал.

Ранее Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией и США.