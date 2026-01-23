Размер шрифта
Шансы губернатора Калифорнии обойти Вэнса на президентских выборах возросли

Newsweek: у Ньюсома возросли шансы в возможной гонке с Вэнсом за Белый дом
Reuters

Шансы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома победить вице-президента Джей Ди Вэнса на гипотетических президентских выборах 2028 года возросли. Об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на данные рынка прогнозов Polymarket.

По последним данным, Ньюсом укрепляет позиции среди демократов и сокращает отставание в общем рейтинге. Вэнс сохраняет лидерство с 27%, но губернатор Калифорнии с 20% занимает второе место, опережая других потенциальных кандидатов.

В октябре прошлого года Ньюсом заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии на будущих выборах. Губернатор добавил, что ждет результатов промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре 2026 года. По его словам, он также не рассматривает себя единственно возможным кандидатом от демократов.

В декабре портал Axios сообщил, что бывший вице-президент США Камала Харрис может вновь попытаться занять высший государственный пост на выборах в 2028 году. По информации журналистов, политик уже предприняла несколько шагов, которые представители Демократической партии США рассматривают как начало ее новой президентской кампании.

Ранее в США губернатор штата создал сайт с уголовными делами соратников Трампа.

