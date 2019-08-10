В Китае из-за супертайфуна погибли 13 человек

Из-за супертайфуна «Лекима», который наблюдается на востоке Китая, погибли 13 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что без вести пропавшими числятся еще 16 человек.

Уточняется, что в связи с приближением супертайфуна объявлен «красный» сигнал тревоги.

Кроме того, «Лекима» разрушила более 200 зданий, ещё более трех тысяч получили различные повреждения.

Ранее сообщалось, что более миллиона эвакуированы из-за приближающегося к Китаю тайфуна.