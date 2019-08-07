Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в дежурную часть линейного отдел МВД России в аэропорту «Пулково» поступило сообщение о том, что на борту авиарейса мужчина демонстрирует свои гениталии.

Уточняется, что после посадки самолета в аэропорту Санкт-Петербурга дебошир был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время транспортная полиция проводит проверку по факту совершения противоправных действий пассажиром.

Ранее сообщалось, что самолет из Москвы экстренно сел из-за пьяного дебоша.