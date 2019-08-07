В Сети появилось видео массовой драки со стрельбой в Москве

В Сети появилось видео с кадрами массовой драки со стрельбой, произошедшей на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что речь идет об инциденте у Москворецкого рынка. Драка началась около проезжей части, причем несколько человек упали на землю. Согласно информации телеканала, один из упавших получил ножевое ранение. Возле него толпились люди.

Как уточнили в МВД по столице, в результате произошедшего пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проверяют сообщение о драке с участием порядка 20 человек, которая произошла в районе Москвы Гольяново.