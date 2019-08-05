Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столицу вернется тепло. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эксперт отметил, что в Москве в понедельник и вторник холода продолжат окутывать город, а температура будет ниже нормы на 6-7°С.

Он подчеркнул, что следует ожидать потепления на 8-10°С. 7 августа температура воздуха составит +21-23°С, а 9 августа поднимется до +22-24°С.

Однако Вильфанд призвал москвичей не расслабляться, поскольку в регионе ожидаются осадки, которые наиболее обильно выпадут в пятницу, 9 августа.

Кроме того, в выходные 10 и 11 августа холодный воздух снова вернется. Температура воздуха понизится до +18-22°С.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за лето.