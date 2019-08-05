17 человек отравились в кафе в Якутии
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Прокуратура в Якутии возбудила дело после отравления 17 человек в одном из кафе в городе Вилюйске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру республики Саха.
Как отмечается, среди отравившихся оказались 10 детей.
Уточняется, что все пострадавшие незадолго до отравления ели готовые блюда в одном из местных кафе.
Вскоре все оно были доставлены в больницу, где им поставили диагноз — сальмонеллез, еще двум диагностировали бактериальную кишечную инфекцию и острый гастроэнтерит.
Как подчеркивается, на кафе завели уголовное дело.
Согласно лабораторным результатам, в образцах готовых блюд были найдены бактерии группы кишечной палочки и рода Salmonella.
Ранее сообщалось, что семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье.