17 человек отравились в кафе в Якутии

Прокуратура в Якутии возбудила дело после отравления 17 человек в одном из кафе в городе Вилюйске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру республики Саха.

Как отмечается, среди отравившихся оказались 10 детей.

Уточняется, что все пострадавшие незадолго до отравления ели готовые блюда в одном из местных кафе.

Вскоре все оно были доставлены в больницу, где им поставили диагноз — сальмонеллез, еще двум диагностировали бактериальную кишечную инфекцию и острый гастроэнтерит.

Как подчеркивается, на кафе завели уголовное дело.

Согласно лабораторным результатам, в образцах готовых блюд были найдены бактерии группы кишечной палочки и рода Salmonella.

Ранее сообщалось, что семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье.