30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 23.24, во Внуково задержали семь рейсов. В аэропорте Домодедово задержано девять рейсов, еще шесть отменено. В аэропорту Шереметьево задержано восемь рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что были названы страны, где чаще всего задерживают и отменяют авиарейсы.