30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В столичных аэропортах отменили и задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Согласно данным на 23.24, во Внуково задержали семь рейсов. В аэропорте Домодедово задержано девять рейсов, еще шесть отменено. В аэропорту Шереметьево задержано восемь рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Ранее сообщалось, что были названы страны, где чаще всего задерживают и отменяют авиарейсы.