На Кубани эвакуированы два детских лагеря

В российском МЧС проинформировали об эвакуации двух детских лагерей, расположенных в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это мера является превентивной и связана с экстренными предупреждениями о возникновении смерчей.

«…проведена эвакуация из детских оздоровительных лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег» в город Славянск-на-Кубани и село Ачуево соответственно», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что людей вывезли автобусами. Из первого лагеря вывезли 90 детей и 25 взрослых, а из второго 160 детей и 54 взрослых.

Ранее жителей индонезийского острова Ява призвали эвакуироваться после землетрясения магнитудой 7,1 произошедшего у берегов острова Суматра.