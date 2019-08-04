Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири местью «московским дикарям»

Экс-депутат Рады, украинская националистка Ирина Фарион назвала пожары в Сибири местью «московским дикарям». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Женщина призвала не жалеть природу. По ее словам, везде, где есть «московские дикари», там смерть и выгорание.

«Не надо ныть о природе. Она просто заложница нашего извечного врага. Не сентименталят о том, что не могут защитить», — написала Фарион.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Возгорания охватили площадь около 3 млн га.