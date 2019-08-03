Мутко высказался насчет помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что возможность проведения ремонта в жилье, которое пострадавшие от паводка в Иркутской области купят на предоставленные им сертификаты, будет рассмотрена. Об этом информирует ТАСС.

Такое заявление чиновник сделал на встрече с жителями Нижнеудинска.

«С точки зрения ремонта здесь можно тоже оказать помощь. Подумаем по ремонту», — заявил Мутко, отвечая на жалобы жителей города, в которых говорилось о росте цены на вторичное жилье после наводнения.

Как стало известно, на данный момент сертификаты на жилье в регионе предоставили 90 семьям.

Ранее президент России Владимир Путин подверг критике работу губернатора Иркутской области после наводнения.