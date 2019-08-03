Премьер Италии предложил России помощь в тушении пожаров в лесах России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам политика, Италия готова предоставить России два самолета Canadair.

Конте также выразил надежду, что ситуация с лесными пожарами вскоре нормализуется.

Отмечается, что до этого президент США Дональд Трамп предложил России помощь в ликвидации пожаров.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в лесах России окутал 610 городов и сел.