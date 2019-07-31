Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что главной опасностью церковный иерарх назвал ограничение человеческой свободы.

«Чем больше мы полагаемся на цифровые носители, тем больше мы подвергаем опасности в первую очередь свою свободу», – заявил патриарх Кирилл.

Он также добавил, что лишение человеком свободы из-за цифровых носителей может произойти незаметно.

Патриарх подчеркнул, что на ограничение свободы человека влияют все технологии, которыми он пользуется.

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