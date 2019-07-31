Подозреваемый в убийстве девушки-блогерши назвал свое пристрастие

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера, тело которой обнаружили в чемодане в Москве, Максим Гареев сообщил о своем пристрастии. Об этом информирует РЕН ТВ.

Как стало известно, Гареев был фанатом пластических операций.

Согласно информации с допроса, девушка-блогерша заявляла подозреваемому, что никакая пластика ему не поможет.

«Она говорила мне, что я никакой. Что мне ничего не поможет с моей внешностью. Много что было», — добавляет Гареев.

При этом отец подозреваемого назвал своего сына неадекватным и психически ненормальным.

Ранее обвиняемый в убийстве блогерши поделился деталями преступления.