Названа возможная причина массовой гибели российских пчел

Стала известна возможная причина массовой гибели пчел в российских регионах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минсельхоз.

По информации ведомства, пчелы могут погибать не только из-за правил нарушения использования пестицидов, но и по причине распространения большого числа вредителей.

Как рассказали в Минсельхозе, вредителей стало много в связи с наступлением ранней весны. Кроме того, у них развилась устойчивость к инсектицидам, в результате чего возникла необходимость использования других препаратов, которые более опасны для медоносных пчел.

Ранее сообщалось о массовой гибели пчел в нескольких российских регионах.