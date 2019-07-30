Мужчина с топором напал на сотрудников кредитной организации

В Санкт-Петербурге мужчина напал с топором на сотрудников кредитной организации. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

По информации издания, таким образом, клиент выразил недовольство предоставляемыми ему услугами.

В результате нападения рубленые и резаные раны получили два человека. Они были госпитализированы. Один из пострадавших умер по дорогу в больницу.

В ГУ МВД Петербурга и области подтвердили ранение двух человек.

Полицейские рассказали, что уголовное дело в отношении нападавшего пока не возбуждено.

Личность подозреваемого установлена, он находится в розыске.

Ранее сообщалось, что сторож напал на мужчину с бензопилой в десаду.